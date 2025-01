Foto: EMI 'Faroeste Caboclo' em Inglês: músico americano reimagina clássico do rock





Gavin Rory, um músico norte-americano que é dono do canal Small Advantages , criou uma nova versão para o clássico Faroeste Caboclo , single da Legião Urbana que se tornou um clássico do rock brasileiro, em língua inglesa.

Faroeste Caboclo é a canção icônica que Renato Russo(1960-1996), Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha(1961-2015) lançaram no álbum Que País É Este 1978/1987 , lançado pela EMI em 30 de novembro de 1987.





O disco vendeu mais de 1 milhão de cópias e conquistou um Disco de Diamante pela ABPD(atual Pró-Musica Brasil). A produção deste trabalho é assinada por Mayrton Bahia.

O single só chegou ao mercado em julho de 1988 e seu sucesso foi estrondoso no Brasil, liderando as paradas de rádio no país e colocando a Legião Urbana com um dos grandes atos do rock nacional.

Passados 36 anos de seu lançamento, a faixa Faroeste Caboclo é redescoberta por Gavin Rory que, agora, se declara "apaixonado" pela obra da banda brasiliense.

"Antes de ser fluente em português, descobri a música do Renato Russo e Legião Urbana e fiquei apaixonado. Como uma piada, um amigo meio que me desafiou a aprender a tocar e cantar ‘Faroeste Caboclo’ inteiro. Aceitei o desafio. Demorou

cinco meses, praticando um pouco a cada dia... e consegui" , revela.

E continua: "7 anos depois, comecei a tarefa árdua de traduzir essa baita música para inglês, a minha querida língua materna. Como é sempre o caso com traduções, foi um incrível desafio manter o sentido original das letras enquanto os versos rimavam e tinham as mesmas pausas e entonação do que em português. Demorou 5 meses... e agora posso lhe apresentar os primeiros 6 estrofes de “Country Bumpkin”.

Veja o resultado: