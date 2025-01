Foto: Musicisentropy / Creative Commons Drake processa gravadora por difamação em faixa de Kendrick Lamar





O rapper Drake entrou com um processo contra a gravadora Universal Music Group(UMG) por difamação pela faixa Not Like Us , de Kendrick Lamar.

Nota: Drake entra em uma briga jurídica com a gravadora onde ele é contratado.





“Em 4 de maio de 2024, a UMG aprovou, publicou e lançou uma campanha para criar um hit viral a partir de uma faixa de rap que acusa falsamente Drake de ser um pedófilo e pede retribuição violenta contra ele” , diz o processo, se referindo a Not Like Us , de Kendrick Lamar.

E continua: “Na controvérsia, a UMG viu uma oportunidade, agarrou-a e continuou a atiçar as chamas mesmo depois de saber da incitação à violência em 7 e 8 de maio, juntamente com o vitríolo implacável contra Drake que se seguiu. A UMG pode manipular esta queixa como uma briga de rap que se tornou legal, mas este processo não é sobre uma guerra de palavras entre artistas”.

Drake, em ação movida contra a Universal Music, explica que o "seu processo não envolve nenhuma reclamação contra Kendrick Lamar ou qualquer outro artista; em vez disso, é sobre a UMG e sua decisão maliciosa de publicar e promover, por meios secretos, falsas alegações sobre Drake que a UMG sabia que eram falsas, explosivas, inflamatórias e certamente resultariam em vitríolo e danos substanciais à reputação de Drake.”

Universal Music responde às acusações de Drake

A gravadora Universal Music Group resolveu responder o rapper Drake, enfatizando que as alegações do rapper são "falsas" e que a noção que o artista tem da empresa é "ilógica".

“Não apenas essas alegações são falsas, mas a noção de que buscaríamos prejudicar a reputação de qualquer artista — muito menos Drake — é ilógica. Investimos maciçamente em sua música e nossos funcionários ao redor do mundo trabalharam incansavelmente por muitos anos para ajudá-lo a atingir sucesso financeiro pessoal e comercial histórico” , disse um porta voz da UMG à revista Variety.

“Ao longo de sua carreira, Drake usou intencionalmente e com sucesso a UMG para distribuir sua música e poesia para se envolver em 'batalhas de rap' convencionalmente ultrajantes para expressar seus sentimentos sobre outros artistas. Ele agora busca usar o processo legal como arma para silenciar a expressão criativa de um artista e buscar indenização da UMG por distribuir a música desse artista", complementou a gravadora.

Concluindo, a Universal Music disse que defenderá seu processo, "bem como qualquer artista que possa, direta ou indiretamente, se tornar um alvo frívolo de litígio por não ter feito nada mais do que escrever uma música".

Com este cenário, será bem simples imaginar que um litígio contratual entre Drake e UMG será apenas uma questão de tempo.