Foto: Reprodução / Deezer Globo lança programa com astro sertanejo e chateia Michel Teló





O cantor Michel Teló pode estar próximo de acertar um programa com o SBT .

O motivo , de acordo com o colunista Matheus Baldi , do Glow News , é que o músico teria ficado chateado com a Globo ao ter supostamente engavetado um projeto do artista .





Além disso, segundo Baldi , o descontentamento de Teló também se deve pela Globo ter elaborado um programa para o cantor Daniel , intitulado Viver Sertanejo , com um formato semelhante ao que ele tinha proposto para a emissora carioca.

E mais: Michel Teló foi o técnico que mais conquistou títulos no The Voice Brasil , algo que supostamente o cantor acreditou que poderia "pesar na balança" na decisão de ter seu próprio programa na Globo , o que não aconteceu.

As portas no SBT podem ser abertas para Teló pelo simples fato de que a produtora do ex-executivo da Rede Globo, Boninho , que, segundo Matheus Baldi, tem um bom relacionamento com o cantor.

Caso o projeto se concretize, Michel Teló poderá se tornar um concorrente de Daniel na TV.