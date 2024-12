Foto: Picasa / Creative Commons Rainha do Natal: Mariah Carey é confirmada para evento da NFL





Nâo há dúvidas de que ela é a 'Rainha do Natal' .

A popstar Mariah Carey está confirmada para ser a atração principal da abertura dos jogos de Natal da NFL , a famosa liga do futebol americano.





Carey se apresenta no dia 25 de dezembro durante as partidas entre o Kansas City Chiefs , que são os vencedores do Super Bowl LVIII e o Pittsburgh Steelers , além de Baltimore Ravens contra Houston Texas .

Além do show de Mariah Carey , como os dois jogos da NFL, serão transmitidos pela plataforma de streaming Netflix .

O convite chega no momento em que a artista celebra os 30 anos de lançamento do álbum Merry Christmas com uma turnê especial .

A clássica faixa, All I Want For Christmas Is You estará no repertório do show da cantora no evento da NFL .

Durante sua carreira, Mariah Carey já vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo , se tornando uma das maiores artistas femininas do século XX.