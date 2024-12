Foto: Reprodução / Instagram / @jayz A gravíssima acusação contra Jay-Z





De acordo com informações da emissora norte-americana NBC , o rapper Jay-Z foi acusado neste domingo (8) em um processo de estuprar uma garota de 13 anos . O crime teria acontecido no ano 2000 .

Há a suposição de que o crime teria acontecido junto com P. Diddy , hoje preso em uma penitenciária de Nova York (EUA).





Shawn Carter , o verdadeiro nome de Jay-Z , foi acusado por uma mulher que preferiu se identificar como Jane Dow . Nos autos, ela afirmou que a agressão sexual de Jay-Z e P. Diddy aconteceu durante uma festa após a realização do MTV Video Music Awards em Nova York (EUA), quando ela tinha apenas 13 anos .

O processo em questão foi aberto ainda em outubro desde ano e apresenta P. Diddy como réu, mas acabou sendo reaberto para que o nome de Jay-Z pudesse ser incluído.

Ainda de acordo com a NBC , consta nos autos do processo que a mulher que sofreu a agressão sexual foi abordada por um motorista que trabalhava para P. Diddy na entrada do Radio City Music Hall , onde estava acontecendo a premiação da MTV . O homem teria falado a ela que a mesma "se encaixava no que Diddy estava procurando" . Em seguida, a convidou para uma festa após o evento.

Quando Jane Dow chegou à festa, a garota teria assinado um acordo de confidencialidade , que, segundo a mesma, não chegou a receber uma cópia do documento. No processo, Jane afirmou que tomou uma bebida que a deixou "tonta, atordoada e com a sensação de que precisava deitar". Na sequência, P. Diddy e Jay-Z teriam entrado no local e realizaram a agressão sexual.

A reportagem também divulgou a alegação da mulher, explicando que Jay-Z havia tirado suas roupas, segurou-a e a estuprou enquanto Diddy e uma celebridade feminina não identificada assistiam ao ato criminoso.

Acontecido o crime, Jane Dow revelou que "pegou suas roupas" e foi embora do local, até encontrar um posto de gasolina onde realizou uma chamada telefônica para o seu pai.

O corpo jurídico que defende Jane Dow neste caso é liderador pelo advogado Tony Buzbee , que preferiu não comentar publicamente o caso. Ele está cuidando de outros processos de causas semelhantes à de Jane.

P. Diddy nega as acusações contra ele.

Não há informações sobre algum comentário de Jay-Z , sobre esta denúncia, até o momento.