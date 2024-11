Foto: Deezer Artistas brasileiros crescem no streaming após o Grammy Latino





Depois da realização da 25° edição do Grammy Latino , o evento se tornou um grande marco para a música brasileira, já que contou com a maior delegação da história, resultando em diversas indicações e prêmios para artistas do país - que movimentaram não só a cena, como também os números na Deezer .

Jota.pê , um dos destaques do Grammy Latino , teve um aumento de 151% em streams após levar três prêmios: Melhor Canção em Língua Portuguesa ,

com a música Ouro Marrom , e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Melhor Álbum de Engenharia de

Som , com o álbum Se Meu Peito Fosse o Mundo .





Para celebrar essas conquistas, a plataforma revelou as cinco músicas mais ouvidas do cantor pelos brasileiros:

1. Feito A Maré

2. Ouro Marrom

3. Comum

4. Conte Comigo

5. Carinhoso

Ana Castela venceu na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com Boiadeira Internacional Ao Vivo . A cantora apresentou um crescimento de 50% nas suas reproduções na Deezer.

Confira as cinco músicas mais populares da cantora no Brasil:

1. Foi Intenso (Ao Vivo)

2. Veterinário (Ao Vivo)

3. Canudinho (Ao Vivo)

4. Passada de Mão (Ao Vivo)

5. Depois do Rodeio

Já o trio Os Garotin foi premiado no Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Os Garotin de São Gonçalo , e tiveram um aumento de 64% em streams na plataforma .

O disco é um sucesso entre os fãs que colocaram Curva Escura e Calor do Momento entre as mais escutadas. Abaixo estão as cinco faixas mais ouvidas pela audiência da Deezer :

1. Zero a Cem

2. curva escura

3. calor do momento

4. Queda Livre

5. Só Vem

Ovacionado pelo público, Xande de Pilares venceu o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode com o disco Xande Canta Caetano e cresceu 78% em streams na Deezer .

Entre as músicas mais escutadas do cantor estão:

1. O Som do Povo Ninguém Silencia

2. É Diferente / Tarde Demais / Nada de Pensar em Despedida (Ao Vivo)

3. Meu Sorriso / Nunca Mais Sofrer / Você Me Venceu (Ao Vivo)

4. Minha Luta

5. Clareou

Mariana Aydar e Maestrinho conquistaram o prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o trabalho Mariana e Mestrinho . O álbum

deles teve um aumento de 466% em reproduções na plataforma.

Individualmente Mariana Aydar cresceu 103% em streams e suas músicas mais ouvidas são:

1. Te Faço um Cafuné

2. Espumas ao Vento

3. Preciso Do Teu Sorriso

4. Te faço um cafuné

5. Onde Está Você

Encerrando as listas dos artistas que mais cresceram após o Grammy Latino vem Maestrinho , com um crescimento de 106% de players na Deezer . Suas músicas preferidas dos usuários da plataforma são:

1. Te Faço um Cafuné

2. Te faço um cafuné (com Mariana Aydar )

3. Preciso do seu sorriso

4. Eu e Você

5. Seu Olhar Não Mente