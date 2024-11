Foto: Globo Zeca Pagodinho ensaia com Roberto Carlos para especial em dezembro





As preparações para o especial RC 50 do cantor Roberto Carlos estão a todo vapor e os grandes nomes convidados para a apresentação já começaram os ensaios com o Rei .

Na tarde da última terça-feira (19), foi a vez de Zeca Pagodinho se encontrar com o Rei' para afinar os detalhes de sua participação no especial da Globo .





Na ocasião, o músico Pretinho da Serrinha também esteva presente com seu cavaquinho.

Nos últimos dias, o cantor ensaiou também com Gilberto Gil, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat . As atrizes Letícia Colin, Sophie Charlotte e Dira Paes serão as próximas a visitar o estúdio de Roberto, na Urca.



Veterano em participações no especial, Zeca Pagodinho comenta sobre a sua parceira com o Roberto Carlos : “Já é a quarta vez, né? Estar com o Roberto

sempre é maravilhoso. Rimos o dia inteiro hoje aqui [nos ensaios]; a gente mais se diverte do que fala de trabalho. São muitas histórias” , conta ele.

Zeca Pagodinho também resgatou as suas primeiras lembranças do show: “Mais novo, eu morava em Xerém, todo mundo se reunia na sala para assistir ao

Especial do Roberto Carlos. A família toda ficava na expectativa para ver o Rei” , revela o sambista, que volta a subir ao palco do especial no próximo dia

27, no Allianz Parque , em São Paulo .