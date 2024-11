Foto: Dean Chalkey Simple Minds confirma duas datas no Brasil em 2025





O Simple Minds , um dos nomes icônicos do rock nos anos 1980 , anuncia seu retorno ao Brasil em 2025 com duas apresentações no país, que acontecerão no dia 3 de maio no Rio , no Qualistage , e a outra em São Paulo , no dia 4 de maio , no Espaço Unimed .

As vendas de ingressos começarão no dia 21 de novembro , às 10h. No Rio será por meio da Ticketmaster e em São Paulo , pela Eventim .





Conhecido no Brasil por sua ótimas performances nos palcos, contagiando o público com uma alegria em estado puro, o Simple Minds está atualmente imerso na turnê mundial Global Tour 2024, na qual esperam tocar para mais de 1 milhão de pessoas . Nos shows, eles mesclam as canções de seu 18º álbum de estúdio Direction of the Heart com uma miríade de clássicos.

Até hoje, o Simple Minds já vendeu mais de 60 milhões de discos , com canções singulares que se tornaram verdadeiros clássicos da música pop mundial, como Mandela Day, Don’t You (Forget About Me), Alive Kicking e New Gold Dream .

Atualmente, o Simple Minds é formado por Jim Kerr (vocalista), Charlie Burchill (guitarrista) e uma seleção de colaboradores excepcionalmente talentosos: Ged Grimes (baixista), Sarah Brown (backing vocal), Gordy Goudie (guitarra), Erik Ljunggren (tecladista) e Cherisse Osei (baterista), onde mantém as atuais e vibrantes performances ao vivo, algo que vem acontecendo desde seu primeiro álbum Life in a Day , de 1979.

O inicio da trajetória do Simple Minds

O Simple Minds surgiu no clima da era pós-punk , quando os sons raivosos de 1977 estavam se fragmentando em mil formas diferentes, com um estilo enraizado no art rock de David Bowie e na Disco de Donna Summer . Logo, se tornaram uma das grandes bandas de sua geração, inovando com refrões

empolgantes e atmosferas estrondosas que proporcionaram uma trilha sonora que perdurou.

Quarenta e cinco anos depois, a banda lança o álbum Direction of The Heart , um disco estonteante e edificante, construído a partir da inocência e da experiência para encarar a escuridão sem medo.

“O título do mais recente álbum “Direction of the heart” era uma expressão que a gente usa há muito tempo”, contou Jim Kerr. “Siga seu próprio caminho e passe por ele – isso, em poucas palavras, resume tudo o que já fizemos” , acrescenta a banda.

Simple Minds no Brasil

Rio de Janeiro

Data: 3 de Maio de 2025

Local: Qualistage. Av. Ayrton Senna, nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Portas: 20h

Simples Minds: 22h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos

Na internet: https://qualistage.com.br/

Valores: de R$ 180 a R$ 620

São Paulo

Data: 4 de Maio de 2025

Local: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795

Portas: 18h

Simple Minds: 20h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos

Na internet: www.eventim.com.br/simpleminds

Valores: de R$ 195 a R$ 800