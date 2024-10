Foto: Divulgacao Prêmio Kwai celebra criadores de conteudo na próxima quarta





O aplicativo de videos curtos Kwai realizará na proxíma semana, sua cerimônia anual de premiação, que revelará os grandes talentos da plataforma.

O Prêmio Kwai 2024 tem data marcada para o dia 30 de outubro , e contara com a presença dos maiores criadores e âgencias de conteudo da plataforma, além de apresentações musicais e transmissão gratuita ao vivo através do perfil oficial do Kwai .





O evento está marcado para começar às 19h, mas mesmo que você perca o show ao vivo, a Kwai planejou uma retransmissão dos melhores momentos da noite através de uma parceria com o SBT .

E não é só a entrega dos prêmios que os telespectadores devem esperar, já que seis atrações bombasticas foram confirmadas para tocar no evento. Os fãs podem contar com a presença do grupo É O Tchan e a dançarina Sheila Mello , com o Forró do Nattan , o funk carioca da MC Carol, o brega da Manu Batidão e até mesmo com uma apresentação cultural nortenha encabeçada pela ex-BBB Isabelle Nogueira .

Já os prêmios contam com uma variedade de categorias destinadas a apreciar todas as comunidades do Kwai . Dos astros, aos gamers . Da culinária, à maquiagem. O Prêmio Kwai 2024 promete ser uma verdadeira homenagem a cultura do aplicativo.

E interessados no evento podem ficar de olho, que tem uma prêvia quente programada. Em parceria com o evento, o apresentador Léo Dias , do programa Fofocalizando , fara uma cobertura exclusiva do tapete vermelho e dos bastidores do show, com direito a muita fofoca.

Prêmio Kwai abre oportunidade para novos talentos

Um dos principais apelos da plataforma Kwai é a sua capacidade de mostrar pequenos talentos para um grande público. A cantora mineira Ray , por exemplo, começou sua carreira solo no final de 2022, e através do uso do aplicativo, onde a cantora faz lives musicais desde o ano de 2021, a artista já conseguiu alavancar mais de 52 mil seguidores .

Com um aumento explosivo em sua carreira, Ray lançou o seu primeiro album, Olha Essa Mulher , em setembro de 2023, que já alcançou a marca de mais de 500 mil plays em plataformas de streaming. Hoje, Ray concorre ao prêmio Se Garante No Ao Vivo devido às suas performances musicais feitas em live.

“Estou muito feliz em ter sido indicada ao Prêmio Kwai 2024, pra mim isso reflete que meu trabalho musical diário com as lives tem sido visto de uma boa forma. Só de participar do evento da premiação, ao lado de tantas pessoas e artistas importantes, sinto que estou no caminho certo.” , comentou Ray sobre a sua nomeação.

A artista também demonstrou gratidão para todas as pessoas que à apoiam, “eu só consigo agradecer, a plataforma e seus representantes, a agência na qual faço parte, e principalmente as pessoas e fãs que me acompanham e que votaram muito pra eu levar o troféu para casa, é muito bom saber que não estou sonhando pela minha música sozinha”.