Foto: Divulgacao Kayky Bezerra destaca trajetória inspiradora da mãe na música





Inspirado na caminhada da mãe nas redes sociais, Kayky Bezerra relata ter tido uma infância feliz ao lado de Deolane Bezerra e conta ter acompanhado de perto parte da trajetória da advogada até ela se tornar uma influenciadora famosa entre as celebridades.

O jovem influenciador de 17 anos também conta sobre a carreira no meio da música e diz ter no reflexo familiar, o exemplo de coragem e determinação que ele também quer seguir na profissão.





No meio da música, Deolane começou como DJ e diz ter aprendido muito com MC Kevin , com quem teve um relacionamento intenso até a morte do funkeiro, há cerca de três anos, depois do artista cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. A relação dos dois incentivou que a advogada se dedicasse a uma nova carreira e, no

primeiro show, em 2021, Kevin foi homenageado por ela.

Intitulado Baile da Doutora , o evento contou com shows do grupo Pixote , de MC Livinho e MC Davi , um dos donos do hit Bipolar , que fez Deolane viralizar na internet com um remix do verso “vai se tratar garota”.

Pouco antes de subir ao palco, ela fez uma homenagem ao funkeiro e se declarou dizendo: “Kevin, eu te amo, você sabe o quanto. Eu sei o quanto você está feliz por mim”.

Momentos depois, Deolane ainda lançou sua primeira música, chamada “Meu Menino”, que também conta com um videoclipe dedicado a MC Kevin .

Ainda no show, a doutora homenageou Marília Mendonça e chamou as irmãs, Dayanne e Daniele para participarem do momento ao som de Ciumeira .

A influencer continuou investindo na carreira musical e ao lado das irmãs, ainda lançou outra música chamada Quem pega sou eu , em uma parceria com o DJ Alle Mark .

Deolane se destacou na música, mas como boa parte dos artistas, teve que enfrentar os famosos haters , o que a fez dar um tempo para a carreira no ramo.