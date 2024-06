Foto: Divulgacao Novo clipe de Heitor Costa bate mais de 30 milhões de visualizações





Jovem talento nordestino, Heitor Costa vem ganhando o coração do país. Com canções que misturam o romance e a jovialidade, o cantor é uma das grandes sensações do arrocha na atualidade.

O sucesso se confirma nos números que o artistas vem conquistando: ele acaba de ultrapassar a marca de 245 milhões de plays nas plataformas digitais de música e, aos 21 anos , viralizou nacionalmente com a música Pássaro Noturno , preparando novos lançamentos para este ano

Costa diz batalhar muito para conquistar o espaço que ocupa hoje e busca crescer cada vez mais e apresentar seu trabalho a todos: "A música é o que me move, sempre foi assim", destaca.

Hoje, o cantor cumpre uma agenda mensal de 40 shows por todo o Brasil e movimenta mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais.

Heitor Costa também se destaca com o clipe Áudio Chorando , que passa de 30 milhões de visualizações no YouTube . A faixa conta com uma letra que tem gerado identificação com os ouvintes e hoje é mais um sucesso do cantor, ao lado de canções como Mala dos Porta Malas , com 15 milhões de visualizações , Pátio do Posto , com 3,6 milhões de visualizações , Canudinho , com 5,3 milhões de visualizações e Outra Dose , com 4,6 milhões de visualizações em seu canal oficial.



Natural de Rio Branco (AC), Heitor Costa já mostrava o talento musical desde a infância e sempre acompanhado do teclado. Aos 10 anos , o cantor se mudou para Aracaju (SE) e foi nesse período que ele iniciou a carreira.

Após cantar em bares e eventos particulares, se tornou conhecido, mas o sucesso veio com o lançamento da música Acabei de Terminar . Depois disso, Costa emplacou os álbuns Seresta do HC , volumes 1, 2 e 3.0 nos rankings dos mais ouvidos nas plataformas digitais no ano passado. Hoje, o seu trabalho mais recente é o Seresta do HC 6.0 .