O duo Morcegula , formado por Rebeca Li e Henrique Badke , lança nas plataformas digitais o seu álbum de estreia Dia das Bruxas , que revela faixas com melodias grudentas, cantando histórias deste mundo, do relacionamento e do além. O disco é lançado pelo selo Goma Base .

Morcegula pode ser definido como um casal interestadual, trevoso, formado no rock´n´roll high school e os ouvintes terão essa percepção nas 11 faixas de Dia das Bruxas .





Todo o processo de gravação aconteceu em 2023 no estúdio Hill Valley , com produção assinada por Davi Pacote . Além da faixa que dá nome à banda, o álbum também se destaca pelas faixas Chicletes no Bolso, Morcegula Boogie Blood, Ferro Velho - esta, com direito a videoclipe - e uma versão especial de Fica , de autoria de Marcelo Callado .

Rebeca Li Maciel é figurinha carimbada na cena uberlandense, onde atua como baterista da banda punk Pulmão Negro e cantora solo na região.

Foto: Reprodução / Spotify Duo Morcegula lança novo álbum 'Dia das Bruxas' e anuncia turnê





"Estou muito animada com o álbum DIA DAS BRUXAS, o Morcegula consegue reunir minhas duas paixões na música que é cantar e tocar bateria. Além do que, ter algo com a minha voz gravado com tanta qualidade só me faz querer fazer mais e mais” , conta Rebeca .

Com 18 álbuns lançados na carreira, Henrique Badke é figura marcante na cena underground brasileira; ele está na estrada desde 1993 e até hoje à frente do Carbona . Com o Morcegula , Carbona , dentre outros projetos, Badke acumula mais de 600 shows na carreira .

“Nossas vidas se entrelaçaram pela música e estar na estrada juntos foi uma consequência natural disso. No meu universo criativo sempre habitaram criaturas como a Rebeca, que é uma punk rocker e bruxa do mundo real. Nos encontramos e resolvemos cantar este universo e sair por aí”, diz Badke sobre este encontro.

Confira as próximas datas da turnê do Morcegula e ouça o álbum abaixo:

13/04 – São Paulo

Local: Rock Together

End.: R. Dr. Zuquim, 926 – Santana

14/03 – Jundiaí

Local: Aldeia Bar R

End.: Mal Deodoro da Fonseca 279 – Centro

26/04 – Jaraguá do Sul – SC

Local: Sinner Pub

End.: R. Leopoldo Mahnke, 76

27/04 – Blumenau – SC

Local: Doghouse

Emd: R.Gen. Osório, 160 – Velha

28/04 – Curitiba – PR

Local: Camaleao Cultural

End.: R. São Francisco, 43 – Centro