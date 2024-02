Foto: Divulgacao Pearl Jam lança single 'Dark Matter' em vinil compacto

Pearl Jam , a lendária banda que fez história nos anos 1990 como parte do movimento grunge , anunciou o lançamento do álbum Dark Matter para o dia 19 de abril deste ano, no formato vinil de 7 polegadas , através da Universal Music , via Republic e Monkeywrench Records .

O produto já está disponível para pré-venda no site da Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .

As gravações das faixas de Dark Matter ocorreram em três semanas em Shangri-La em Malibu (EUA). O release oficial do 12º álbum de estúdio do Pearl Jam revela que este novo trabalho da banda norte-americana "canaliza o espírito compartilhado de um grupo de confidentes e irmãos criativos ao longo da vida em uma sala brincando como se suas próprias vidas dependessem disso".

Segundo Eddie Vedder , Dark Matter é o melhor trabalho do Pearl Jam até o momento.

Desde o inicio de suas atividades, a banda já vendeu mais de 85 milhões de discos em todo o mundo , consagrando-a como uma das bandas que mais venderam na história da indústria musical.