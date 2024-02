Foto: Reprodução / Instagram / @haim HAIM lança o álbum 'Something to Tell You' em vinil duplo





Quase sete anos após seu lançamento, o álbum Something to Tell You , do trio HAIM é lançado no Brasil em formato de vinil de duplo pela Universal Music . O produto, que é importado, já está a venda no site da Umusic Brasil em quantidade limitadíssima pelo valor de R$ 309,90 .

Something to Tell You é o segundo álbum de estúdio do HAIM , lançado originalmente em 7 de julho de 2017 . O grupo é formado pelas Danielle Haim (guitarra e vocais), Este Haim (baixo e vocais) e Alana Haim (teclado e vocais).





O álbum recebeu aclamação da crítica e continuou a explorar o som característico da banda, que incorpora elementos do pop, rock e R&B , com faixas que apresentam letras pessoais e introspectivas, abordando temas como relacionamentos, amor e autoconhecimento .

Foto: Universal Music / Polydor Records HAIM lança o álbum 'Something to Tell You' em vinil duplo





Alguns dos destaques do álbum incluem faixas como Want You Back, Little of Your Love e Something to Tell You. A produção do álbum, assinada por Ariel Rechtshaid , Rostam Batmanglij e Twin Shadow foi elogiada pela habilidade dos produtores em misturar influências retrô e modernas, proporcionando um som cativante e envolvente.

Something to Tell You alcançou sucesso comercial e consolidou a posição da HAIM como uma das bandas mais promissoras da cena musical contemporânea, revelando uma maturidade artística das irmãs HAIM e suas habilidades em criar músicas memoráveis, como uma nova proposta para a música pop.

Confira o conteúdo completo de Something to Tell You em vinil duplo do HAIM :

Disco 1

Lado A

Want You Back

Nothing's Wrong

Little Of Your Love

Lado B

Ready For You

Something To Tell You

You Never Knew

Disco 2

Lado C

Kept Me Crying

Found It In Silence

Walking Away

Lado D

Right Now

Night So Long

Water's Running Dry