Fotos: Reprodução / Instagram / @paulmccartney / @eltonjohn Paul McCartney e Elton John são escalados para filme





Dois grandes nomes da história da música, os britânicos Paul McCartney e Elton John foram escalados para a sequência do filme This Is Spinal Tap .

A novidade foi revelada pelo diretor Rob Reiner no podcast RHLSTP With Richard Herring , que começaria a filmar a continuação do filme musical de 1984 no próximo ano, que contará, também, com a participação do lendário cantor country Garth Brooks .







"Estamos fazendo uma sequência”, disse Reiner . “Vamos começar a filmar no final de fevereiro e todo mundo está de volta. Paul McCartney está se juntando a Elton John, e algumas outras surpresas, Garth Brooks."

Na comédia original, Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer nterpretaram membros da banda fictícia de heavy metal Spinal Tap , enquanto Reiner interpretou o documentarista Martin 'Marty' Di Bergi , que os acompanhou durante sua turnê americana.

Não é a primeira vez que Paul McCartney e Elton John trabalham para as telas: o ex-Beatle teve uma breve aparição em Piratas do Caribe em 2017, enquanto que o hitmaker de Your Song e Candle In The Wind interpretou a si mesmo em Kingsman: The Golden Circle, Spice World, a série Will & Gracie e Absolute Fabulous .

Sem esquecer que McCartney lançou em 1984 o filme Give My Regards To Broad Street, que rendeu um álbum com releituras dos Beatles e de sua carreira solo e que contou, também com as participações de Linda McCartney, Ringo Starr, George Martin, John Paul Jones (do Led Zeppelin ), Eric Stewart (do 10cc ), Jeff Porcaro (do Toto ), entre outros.

Ainda não foi revelada a data de lançamento da nova produção de This Is Spinal Tap .