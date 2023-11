Foto: Danilo Augusto Bruna Viola e Paula Fernandes se unem para cantar a simplicidade do amor





A cantora Bruna Viola se une à Paula Fernandes no inédito single Amor Simprão , faixa que valoriza o amor simples, verdadeiro e intenso. A nova canção chega nas plataformas de áudio a partir das 00h e ganha clipe especial que estará disponível no canal da violeira no YouTube às 12h.

“Estou feliz demais! Cantar que a simplicidade não está apenas nos bens materiais, mas também no modo de viver, inclusive no amor, é tudo o que eu acredito para a minha vida também. “Amor simprão” é uma moda que vai chegar pra “muê” o coração mesmo, fazer todo mundo relembrar e valorizar o que é realmente importante. É uma música romântica e ilustrar isso ao lado da Paula Fernandes, “cê tá doido”, eu admiro demais, tornou tudo ainda mais especial”, comenta Bruna Viola .





Com a temática romântica, Amor Simprão reforça o desejo que toda pessoa já teve ou ainda tem de viver um amor verdadeiro que não solte um “eu te amo só de boca” .

O refrão reforça que o sentimento não precisa ser avassalador, às vezes, o que todos desejam é uma história simples e descomplicada: “Queria um amor simprão, desses à moda antiga, casar na igreja, que só anda junto, segurando a mão. Queria um amor simprão para deitar no colo num dia de chuva, daqueles que ainda aquecem o coração”.

Apesar de se encontrarem rapidamente na correria da estrada durante as agendas de shows por todo o Brasil, a ideia de cantarem juntas surgiu a partir de um “follow” entre as artistas nas redes sociais.

“A gente começou a se seguir nas redes sociais e fiquei muito feliz com o convite da Bruna, nós temos muitas coisas em comum: além de termos iniciado as nossas carreiras ainda crianças, valorizamos a música sertaneja romântica, raíz. Também somos apaixonadas pela vida na fazenda, simples, com o essencial para ser feliz. Sabemos o valor de viver um “amor simprão”, tem muita sintonia e verdade nessa

parceria” , explica Paula Fernandes .

O clipe, gravado no Haras Monte Belo , na região de São José do Rio Preto , interior de São Paulo , é dirigido por Bruno Campos , com produção musical de Flavio Guimarães . As imagens mostrarão as artistas em meio à natureza, resgatando a simplicidade impressa nas origens delas que passaram boa parte da vida em fazendas.