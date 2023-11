Foto: Divulgacao O motivo revelado sobre a separação de Daryl Hall e John Oates





Um das mais bem sucedidas duplas do pop e R&B, Dary Hall e John Oates chegou ao fim após mais de cinco décadas de parceria , 18 discos lançados entre 1972 e 2006 com mais de 40 milhões de cópias vendidas em todo o mundo .

Seus grandes sucessos se tornaram verdadeiros clássicos nos anos 1980 como Kiss on My List, Private Eyes, I Can't Go for That (No Can Do), Maneater, One On One e Out of Touch .





Dary Hall está processando John Oates por seus planos de vender sua parte de direitos autorais em uma joint venture . O cantor de 77 anos está envolvido em uma batalha judicial contra seu ex-parceiro musical após apresentar uma denúncia no último dia 16, bem como um pedido de ordem de restrição temporária.

Direitos autorais em disputa

Embora a maioria dos detalhes do caso tenham sido selados, Hall pretende impedir que Oates venda sua participação na Whole Oats Enterprises LLP para a Primary Wave IP Investiment Management LLC até que um árbitro neutro seja consultado.

A Primary Wave , que já adquiriu direitos autorais sobre obras de nomes como John Lennon, Steve Tyler (Aerosmith), Def Leppard, Chicago, Bob Marley, Alice Cooper , Culture Club e Prince , está com um "interesse significativo" na música de Hall & Oates há mais de 15 anos .

De acordo com o processo, Daryl Hall abriu um processo de arbitragem em 9 de novembro contra John Oates e outros réus no processo, além de Aimee Oates , esposa de John, e Richard Flynn , em suas funções como co-curadores da Whole Oats Enterprises.

Ainda segundo o processo, a equipe de John Oates assinou uma carta de intenções

com a Primary Wave Music para a venda do catálogo da dupla e afirma que seu

acordo comercial foi comunicado à empresa em violação de uma cláusula de

confidencialidade .

O caso será julgado em um audiência no tribunal nesta quinta-feira (30), nos EUA.

"Não tenho planos de trabalhar com John. Quero dizer, tanto faz. O tempo dirá", iniciou Daryl Hall em uma entrevista ao Los Angeles Times . "As percepções mudaram, a vida mudou, tudo mudou. Estou mais interessado em seguir meu próprio mundo. E o João também. Isso me leva de volta ao que eu estava dizendo sobre duplas. Não poderia apenas dizer o que penso, tive que acrescentar o que ele pensa", concluiu o músico.