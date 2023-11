Foto: Reprodução / Instagram / Adele continua sem interesse em realizar turnês





Há alguns dias, vários boatos indicavam que Adele poderia ser uma headliner da edição 2024 do Rock In Rio , que celebrará os 40 anos do maior festival de música do mundo.

Ela foi incluída em um pacote com outras divas pop como Beyoncé, Katy Perry e Madonna para o festival.





Porém, essa possibilidade da hitmaker de Rolling in The Deep desembarcar em terras brasileiras parece estar cada vez mais distante.

Um booker de shows internacionais nos EUA que entrou em contato com o portal POPline e deixou claro que Adele já vinha recebendo propostas para uma turnê mundial ao longo dos últimos 10 anos .

“Ela nunca fez uma e não tem interesse. Não foram poucas as propostas de promotoras e também de festivais da América do Sul que já escutaram muitos “não” e agora o silêncio é resposta“, disse o booker ao POPline . “Ela já falou em entrevistas que não gosta de grandes plateias. No início, parecia um recado para o mercado subir a oferta, mas definitivamente não é sobre dinheiro”, concluiu.

Em um de seus últimos shows de sua residência em Las Vegas, Adele apareceu com a bandeira brasileira .

Confira:

