Foto: Universal Music Para diretor, faixas inéditas dos Beatles ainda podem ser lançadas





O diretor Peter Jackson acredita que Now and Then pode não ser a última música

dos Beatles , como ela foi amplamente divulgada. Em uma entrevista ao T he Sunday

Times , Jackson explicou que várias sessões que os Fab Four realizaram podem

se transformar em singles inéditos.

"Nós podemos pegar uma das performances que usamos em Get Back, separar as contribuições de John e George, e pedir que Paul e Ringo adicionem um refrão ou algumas harmonias. É totalmente concebível", explicou Peter Jackson .





Contudo, o diretor deixou claro que não houve "nenhum tipo de conversa com Paul (McCartney)" sobre qualquer acordo para lançamento de outras músicas dos Beatles mas "por enquanto, é só uma fantasia de fã, mas estou dizendo que é possível", concluiu.

Now And Then chegou às plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records , na última sexta-feira (3).