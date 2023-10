Foto: Carolina Senas André Fernandes promete reunir milhares de pessoas no Rio de Janeiro com nova tour





O pastor André Fernandes anunciou nesta semana que realizará um grande show no Rio de Janeiro , na casa Qualistage , no dia 2 de novembro . A apresentação vem na sequência do sucesso da Cruzada Incendiários , que recebeu aproximadamente

150 mil inscrições no momento em que o pastor anunciou a turnê nas redes sociais

Agora, André promete mudar a vida daqueles que tiveram a oportunidades de serem guiados pelo palestrante nessa jornada.





Com muita música e louvor, a turnê Milagres iniciou na cidade de Campinas (SP) e passou por Porto Alegre e Curitiba . Agora, a nova edição acontecerá nas cidades de Rio de Janeiro, Manaus, Recife entre outras.

A turnê é tão aguardada pelo público que, ao ser anunciada no Instagram , esgotou as datas em tempo recorde e está com vagas contadas em sessões em todo o país.

“Prepare-se para noites de adoração que vai transformar a sua vida!” - este é o bordão que André Fernandes – palestrante, autor e pastor – usa para convidar todo o país para a sua nova turnê.

A tour Milagres , que iniciou em setembro, tem como propósito compartilhar a palavra de Deus com uma linguagem simples e acessível, característica que o consagrou, e já conta com diversas datas esgotadas e sessões extras abertas a pedido do público.

Como sempre acontece em suas cerimônias ou eventos para o qual é convidado, Andre Fernandes tem impactado milhares de seguidores com conteúdos relacionados a fé, ansiedade, depressão, propósito de vida pessoal e com Deus.



Referência no segmento de desenvolvimento humano nas redes sociais, o pastor soma mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram e 1,2 milhão de inscritos em seu canal no YouTube com mais de 70 milhões de visualizações . Nas plataformas de áudio, apresenta o podcast de espiritualidade mais ouvido do Brasil .

Casado com Quézia Cádimo há mais de 13 anos e pai de três filhos (Cecília, Benício e Chloe), André Fernandes é pastor sênior da Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville (SP), além de ser autor do best seller A Resposta que Você Precisa e livros como Evangelho Sem Filtro, Três Dias no Barco e Manifesto .

O evento passará por Rio de Janeiro (2 de novembro), Manaus (9 de novembro), Recife (24 de novembro) e Ribeirão Preto (SP) (7 de dezembro).

André Fernandes com a turnê Milagres

2 de Novembro, às 19h - Rio de Janeiro



Onde: Qualistage

Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-00

Os ingressos para a Tour Milagres estão disponíveis no site https://tourmilagres.com/vendas/#