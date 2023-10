Foto: Reprodução / YouTube Assassinato de John Lennon ganhará documentário na Apple TV+





A morte de John Lennon chocou o mundo em 8 de dezembro de 1980 . Ele foi assassinado em frente onde morava, no edifício Dakota Center , em Nova York , por um fã que horas antes lhe pediu um autógrafo para uma cópia do recém lançado álbum Double Fantasy , o então novo álbum solo do ex-Beatle.

Agora, esse evento fatídico será revisitado em um novo documentário, que será exibido na plataforma de streaming Apple TV+ , intitulado John Lennon: Assassinato Sem Julgamento , que terá três episódios .





No conteúdo, será apresentadas as testemunhas do crime cometido por Mark David Chapman , além de entrevistas inéditas e registros fotográficos nunca antes vistos da cena do crime.

A direção do documentário é assinada por Nick Holt e a narração fica a cargo de Keifer Sutherland, vencedor do Emmy Awards .

A Apple ainda não informou a data de estreia do documentário.