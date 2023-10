Foto: Reprodução / Instagram / @adele Adele entra na onda do 'Halloween' e vira 'Mortícia' em Las Vegas





A estrela britânica Adele resolveu entrar na onda do Halloween durante sua apresentação em Las Vegas (EUA) na última sexta-feira (27) como parte de sua residência Weekends With Adele .

A hitmaker de Rolling In The Deep usou uma enorme peruca lisa, além de portar unhas postiças e uma maquiagem bem elaborada, para representar a personagem Mortícia Addams , do clássico A Família Addams .





No repertório, Adele cantou seus grandes sucessos como Hello, Rumor Has It, I Drink Wine e a já citada Rolling In The Deep .

Até a decoração do show no The Colosseum at the Caesar's Park foi inspirada na famosa festa das bruxas.

Confira: