Foto: Reprodução / Instagram / @melaniecmusic Spice Girls e o convite à socialite para integrar o grupo





Um dos grandes grupos de pop de todos os tempos, as Spice Girls , que conquistaram o estrelato mundial nos anos 1990 , estão procurando uma nova integrante para substituir Victoria Beckham , que parece não desejar se unir à girlband novamente por estar focada em seus negócios.



Durante um episódio da série Kardashians , a socialite e empresária Kim Kardashian revelou que foi procurada pela integrante Mel C para entrar no lugar de Victoria .





“Me perguntaram se eu faria o papel dela. Mel C me perguntou” , disse Kim Kardashian a amigos "Você pode imaginar? North ficou tipo: ’Faça isso, mãe!’ . Com certeza ela (Mel C) estava brincando. Pensei: ‘Eu era só uma garota do ensino médio que adorava as Spice Girls e agora elas estão me perguntando isso?'”, indagou Kardashian.

Contudo, a famosa socialite não explicou quando o convite aconteceu .

As Spice Girls entraram em um hiato por tempo indeterminado em 2000, após a saída de Geri Halliwell em 1998. Atualmente, o grupo se reúne com as integrantes Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Brown e Melanie Chrisholm .

O álbum final das Spice Girls é Forever , lançado pela EMI , via Virgin Records , em 2000.