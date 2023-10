Foto: Trouva / Globo Djavan será homenageado no 'Caldeirão com Mion' deste sábado





A homenagem que Djavan receberá neste sábado (28) no Caldeirão com Mion , vai de encontro com o aniversário de dois anos do programa comandado pelo ex-VJ da MTV Brasil .

E na atração, Djavan terá um palco para chamar de seu, principalmente nos quadros Sobe o Som e Cadeirola .





Durante sua bem sucedida carreira na música, com quase 50 anos , Djavan lançou 20 discos de estúdio e no programa global, ele apresentará seus grandes clássicos frente à uma plateia repleta de famosos.

São eles: Lília Cabral, Claudia Ohana, Diogo Almeida, Xande de Pilares, Alexandre Borges, Lucy Alves, Dira Paes, Martnália, Paulo Lessa, Marvvila, Juliana Alves, Banda Melim , entre outros.

“É um prazer imenso que vocês tenham vindo fazer parte dessa festa”, disse o dono de clássicos como Oceano e Faltando Um Pedaço , aos convidados.



Lúcio Mauro Filho , integrante da banda do Caldeirão , foi quem escolheu as músicas que entraram no setlist de Djavan e também foi o responsável por contar algumas curiosidades sobre cada uma delas. Sucessos como Eu Te Devoro, Lilás e Se estão

programados no repertório do artista.

Os convidados presentes fizeram declarações emocionadas ao cantor, e amigos como Caetano Veloso e Maria Bethânia , enviaram mensagens exibidas no programa. Um dos depoimentos que mais emocionou Djavan foi o de Tatiana Tiburcio , a Jussara de Terra e Paixão .



“Essa foi uma das tardes mais brilhantes que eu vivi em toda a minha vida” , resumiu Djavan em lágrimas. “Nunca tinha vindo ao Caldeirão e foi um presente incomensurável. Eu estava apreensivíssimo. Toda vez que vou fazer televisão, eu fico, mas dessa vez eu fiquei dez vezes mais, pelo teor do programa. Eu fiquei muito feliz, acho que eles fizeram um negócio maravilhoso. Me senti honradíssimo de ter participado de uma tarde tão especial".

Questionado sobre o que foi mais inesperado, ele respondeu: “Tudo para mim foi surpreendente. Mesmo de vez em quando eu tendo coisas desse tipo – não nesse nível aqui, mas manifestações de amor, de carinho das pessoas – sempre é algo que me enche a alma” , avaliou o cantor sobre o especial.



Marcos Mion destacou a importância de prestar reverências como essas: “Homenagear é reconhecer a vida de alguém, é validar, é presentear. E esse

presente a gente entrega em vida” , disse o apresentador.