A popstar Britney Spears tem acompanhado a enorme repercussão que seu novo livro, The Woman In Me , tem conquistado na mídia internacional, principalmente pelo caso de aborto que envolveu ela e seu ex-namorado Justin Timberlake .

Com isso, ela foi às redes sociais para falar com os fãs e interessados pelo burburinho causado com a publicação e deixou claro que não desejou "ofender ninguém" com as revelações que deixou na publicação.





“O propósito do meu livro não era de qualquer maneira ofender ninguém! Isto é passado! Não estou gostando das matérias que tenho lido sobre o lançamento. É por essas coisas que eu deixei a indústria há 4 anos. A grande parte do livro fala sobre histórias de no mínimo 20 anos atrás. Eu já superei, segui em frente e estabeleci isso para o resto da minha vida”, iniciou a Princesa do Pop .

“Inclusive, eu achava que este livro não precisava ser escrito, e embora algumas pessoas possam se sentir ofendidas, escrevê-lo fez com que eu encerrasse todas as coisas ruins que eu vivi, para ter um futuro melhor", continuou a cantora.

E concluiu o desabafo: "Espero que com o livro eu possa clarear a mente de pessoas que se sentem particularmente sozinhas na maioria das vezes, ou ferido/incompreendido. Mais uma vez digo que, o motivo de eu escrever este livro não é para insistir em experiências passadas que é o que a imprensa tem tentado passar (e isto é uma grande bobagem). Eu mudei muito desde que vivenciei estas coisas que estão descritas lá".

The Woman In Me chegou às livrarias de todo mundo na última terça-feira (24).