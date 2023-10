Foto: Divulgacao Britney Spears é a segunda artista mais procurada na Deezer





Na semana que antecede o lançamento de The Woman in Me , a tão aguardada autobiografia da popstar Britney Spears já tomou conta das redes sociais com uma prévia das revelações que estarão no livro - como a prática de aborto decidida por ela e seu então namorado, o astro Justin Timberlake - e o impacto já é sentido também no streaming.

Com todo esse burburinho, a cantora se tornou a segunda artista mais procurada na Deezer nas últimas 24 horas .





Além disso, Everytime , faixa lançada em 2003 logo após o término de seu relacionamento com Timberlake , teve um pico de crescimento de 107% em streams em relação ao dia anterior à prévia das revelações .

Para fins de comparação, Britney havia atingido o maior pico de ouvintes na plataforma em 2023 no dia 21 de julho , com um crescimento de 70% em streams após o lançamento Mind Your Business , sua parceria com Will.I.Am do Black Eyed Peas .



De janeiro até outubro deste ano, as músicas de Britney Spears , artista feminina que mais vendeu álbuns nos anos 2000 , foram escutadas majoritariamente por homens, sendo 68% do público total , na faixa dos 26 a 35 anos (50%), seguidos de 36 a 45 anos (23%) e 18 a 25 anos (18%). No ranking das cidades com maiores ouvintes, São Paulo lidera o ranking, seguido de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza .



Confira as músicas mais ouvidas de Britney Spears por seus fãs na Deezer em 2023.



1. Hold Me Closer

2. Toxic

3. ...Baby One More Time

4. Womanizer

5. Oops!...I Did It Again

6. Gimme More

7. Work B**ch

8. I Wanna Go

9. Mind Your Business

10. Criminal