Foto: Reprodução / Instagram / @sineadoconnor Sinéad O'Connor: música de sucesso volta ao TOP 20 do Reino Unido





A canção Nothing Compares 2 U , da saudosa Sinéad O Connor , voltou a fazer

sucesso no Reino Unido , entrando para o TOP 20 local.



A famosa cantora irlandesa, que conquistou o mundo em 1990, tem sido relembrada constantemente nos charts britânicos desde sua morte na última

terça-feira (25), aos 56 anos , de causas desconhecidas.





Na época de seu lançamento original há 23 anos, Nothing Compares 2 U se tornou uma febre nas rádios de todo o mundo. Como parte do álbum I Do Not Want What I Haven’t Got, lançado pela EMI , via Chrysalis , a canção de autoria do também falecido Prince , pavimentou o caminho para que Sinéad O Connor fosse indicada ao Grammy de 1991 nas categorias Gravação do Ano, Melhor Performance Vocal Pop Feminina e Melhor Clipe .

Contudo, ela venceria em apenas uma categoria: Melhor Performance de Música Alternativa . Mas era apenas parte do inicio de uma carreira de sucesso.

A conceituada revista Rolling Stone dos EUA colocou o disco I Do Not Want What I Haven't Got entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos .

O clipe oficial de Nothing Compares 2 U soma mais de 411 milhões de views e no momento se encontra na 11ª posição entre os principais vídeos de música do mundo no YouTube .