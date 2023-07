Foto: ONErpm Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul' assina com a ONErpm

Manoel Gomes , dono do grande sucesso Caneta Azul , canção que viralizou na internet, está agora assinando com a desenvolvedora musical ONErpm , que irá ser a casa de seus futuros lançamentos.

Segundo Izabel Marigo , A&R and Business Development Director da ONErpm , a nova casa discográfica do cantor irá “buscar o espaço que ele merece" .

"Estamos felizes em ter um artista como Manoel Gomes no nosso casting, na sua simplicidade ele provou que é versátil e um autor incrível e vamos juntos buscar o espaço que ele merece”, afirma Marigo , celebrando a chegada do autor de Caneta Azul .

Em uma nova parceria, que é prioridade para a ONErpm , o cantor e compositor terá liberdade para criar seus próximos sucessos , além de " receber inúmeros serviços que a empresa propõe para artistas em seu ‘casting’ " – por exemplo, uma equipe voltada para a comunicação com as plataformas digitais, um time focado em conteúdo audiovisual e muito mais.

Para Manoel , que sofreu muito sobre outras gerências, esse novo passo visa a segurança para sua carreira musical .

Conseguindo muita atenção no universo digital durante os últimos anos, Manoel Gomes agora está tomando as rédeas de sua carreira e está pronto para começar um novo capítulo com a nova empresa.

“Perdi muito todos esses anos no digital, infelizmente meus direitos sempre foram violados. Mas tenho certeza que a partir de agora com a ONErpm estarei mais seguro e bem assessorado” , comemora o artista.

Vale ressaltar que o Manoel Gomes já declarou que possui mais de 21 mil canções compostas por ele .

Manoel Jardim Gomes , mais conhecido como Manoel Gomes , é um cantor e compositor brasileiro de brega e arrocha. O músico ganhou notoriedade no segundo semestre de 2019 a partir da música Caneta Azul , de autoria do próprio Manoel . A música se tornou um viral e recebeu interpretações de vários artistas do cenário musical, como Wesley Safadão e Simone Mendes . Contudo, o artista só registrou a canção depois do sucesso.

Em agosto de 2020, Manoel Gomes lançou Caneta Azul , seu álbum de estreia. O projeto contou com produção musical e arranjos do percussionista Laércio da Costa. Além da faixa-título, produzida em duas versões – bachata e axé –, o repertório trouxe músicas como Maura, Ela É Muito É Vagabunda e Parabéns .

Eu Vou Deixar de Ser Besta , do mesmo álbum, ganhou versão em videoclipe e rendeu cerca de 100 mil visualizações em menos de uma semana. No ano passado, Maura foi a segunda canção a receber uma versão audiovisual e recebeu mais de 700 mil visualizações em cerca de uma semana .

Em janeiro de 2023, Manoel lançou o single Lá Ele ao lado do cantor e compositor Tierry . No mês seguinte, os dois liberaram o single Olha, se Você não Me Ama .