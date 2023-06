Foto: HBO Série de The Weeknd pode não ser renovada pela HBO, diz site





A série The Idol do astro canadense The Weeknd corre sério risco de não ter sua

temporada renovada. É o que reporta o jornal Page Six , que também apontou um

comportamento "egomaníaco" do cantor.

Uma fonte ligada à publicação afirma que a série desenvolvida pelo artista, juntamente com Sam Levinson e Reza Fahim "era uma grande série com grandes talentos e burburinho" na teoria mas "a HBO soube que não daria certo assim que assistiram".

Com isso, a HBO está considerando não continuar com The Idol .

Contudo, uma segunda fonte afirma que The Idol não foi produzida para ser uma série de longa duração e, sim, uma minissérie .

“A porta definitivamente ainda está aberta. E isso é normal no nosso processo… estamos no segundo episódio. A única pessoa que toma a decisão (sobre o número de temporadas) é o chefe da HBO, Casey Bloys, e ele está otimista” , pondera.

Além de The Weeknd , The Idol conta com Lily-Rose Depp . Ambos representam Tedros e Jocelyn , respectivamente. O elenco também é formado por Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son, Hank Azaria, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie e Da’Vine Joy Randolph .