Depois de ser indicado na categoria de Melhor Artista Internacional do conceituado prêmio internacional Bet Awards , o cantor L7NNON se prepara para estrear seu próprio selo musical, chamado Hip Hop Rare .

Na última quarta-feira (14), o rapper Tokio , primeiro artista do casting a ser divulgado, disponibilizou o single Raúl , que conta com a parceria do próprio L7 , em todas as plataformas de música e com clipe no YouTube .





No mesmo dia, aconteceu a festa de lançamento oficial do selo no Rio de Janeiro .

Com o intuito de alavancar a carreira de novos nomes da cena do rap, L7NNON estreia seu selo musical ao lado do rapper Tokio não aleatoriamente. O jovem foi um dos artistas que fez participação no show do L7 no Lollapalooza em março deste ano. Na ocasião, o ex-motoboy não conteve a emoção de cantar ao lado do ídolo.

Agora, os dois aparecem juntos mais uma vez para lançar Raúl , como Tokio comenta, "Eu tô muito realizado profissionalmente por fazer parte de algo tão grandioso. Como a gente diz, é um movimento histórico, que tem potencial para ter um marco muito grande na nossa música nacional e até mundial. Fazer uma canção com o L7NNON, que é o rapper mais ouvido no Brasil e que acabou de ser indicado ao Bet Awards, é algo que nunca imaginava acontecer".

Para o L7NNON , "HHR é o legado que eu quero deixar na música. Eu quero ver tudo que aconteceu na minha vida acontecer na vida de outras pessoas. Começamos com um time de artistas que eu acredito e respeito muito, mas a ideia é ter mais gente nesse projeto, realizar o sonho de mais gente. Assim como muitos me ajudaram, acredito que posso ajudar outros a trilhar seus caminhos na carreira artística", concluiu.