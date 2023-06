Foto: Divulgacao Coala Festival celebrará os 80 anos de Marcos Valle





A bossa nova , o pop , o samba e, mais do que tudo, a inventividade nesses e em outros gêneros musicais brasileiros pedem passagem para mais um anúncio do Coala Festival : em um show celebrativo de 80 anos , sendo 60 de carreira , o cantor e compositor Marcos Valle é confirmado para o lineup da edição 2023, dividindo o palco com Joyce Moreno e Céu .

Um dos maiores compositores do país, de hits como Bye Bye Tristeza e Viola Enluarada , e também consagrado como intérprete, arranjador e instrumentista, Marcos Valle prepara um show especial para o festival, revisitando os sucessos que não só contemplam a trajetória dele na história da música como apontam para as influências que permeiam artistas de diferentes gerações, e que também estarão presentes na programação dos dias 15, 16 e 17 de setembro , no Memorial da América Latina , em São Paulo .





“Após 60 anos de carreira, valorizo cada vez mais estar nos palcos, gravar novos projetos, rodar o mundo inteiro para tocar. Isso é minha vida. E tenho certeza que o Coala vai ser mais uma experiência maravilhosa, ainda mais porque estarei com pessoas que admiro pela musicalidade e pelo talento, que é o caso da Joyce e da Céu” , comenta Marcos Valle .

Ele diz que, além de se manter energizado por essas parcerias, também se recarrega ao ver como é uma influência para novos artistas: “Saber desse interesse dos grupos jovens, de outras gerações, tanto do Brasil quanto do exterior, pela minha música me dá uma alegria e uma grande energia. Adoro trabalhar com eles. Eu gosto do novo”, completa o artista.