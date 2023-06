Foto: Reprodução / Instagram / @dualipa Dua Lipa revela que desde a adolescência queria trabalhar com música: "Estava determinada"





Um dos grandes nomes do pop mundial da atualidade, a estrela britânica Dua Lipa revelou em uma recente entrevista no evento literário Hay Festival no último domingo (11) que desde sua adolescência ela estava "bastante determinada" para trabalhar com música no futuro .

Tendo se mudado entre a terra natal de seus pais, Kosovo e o Reino Unido , quando ainda era uma criança, a hitmaker de New Rules acabou se estabelecendo em Londres aos 15 anos para concluir seus estudos e depois seguir para a tão sonhada carreira musical .





"Eu estava bastante determinada", disse Dua , como reportou a BBC News . "Não senti que tinha as mesmas oportunidades na música que tive em Londres. Fui motivada. Meu pai diz que é muito difícil dizer não!".

E continuou: "Fui muito persistente. Comecei a escrever muito, trabalhei com um produtor. Eu tinha 17 anos. Ofereceram-me um contrato de publicação, mas (o produtor) Felix me disse para procurar um advogado, que disse: 'Don' Assine esse acordo!' Eles então me ajudaram a entrar no estúdio."

Atualmente, Dua LIpa é um dos grandes atos da indústria musical global . Seu álbum Future Nostalgia , lançado em 2020 pela Warner Music , é um dos trabalhos mais aclamados da artista, rendendo um Grammy Awards de Melhor Álbum Pop Vocal .