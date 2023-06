Foto: Imperial Records / Domínio Público / Wikimedia Commons BMG adquire catálogo musical da lendária banda The Hollies





A discografia do lendário grupo The Hollies , de grande suceso nos anos 1960 , incluindo o clássico Long Cool Woman (in a Black Dress) , foi adquirida pela BMG .

"A história da BMG como guardiã confiável de algumas das maiores obras da música garantem que a nossa música e legado continuarão vivos para as próximas gerações" , escreveu o The Hollies em comunicado.





Thomas Scherer , presidente de repertório e marketing em Los Angeles e Nova York para a BMG , celebrou o novo acordo: “Os Hollies lideraram a 'invasão britânica' dos

anos sessenta e estamos muito satisfeitos por ter garantido os direitos de seu período de ouro nos Estados Unidos, incluindo Long Cool Woman (in a Black Dress). Estamos honrados em representar seu legado criativo contínuo".

O The Hollies , que comemorou o seu 60º aniversário com uma apresentação ao vivo em 2022, está pronto para embarcar em uma nova turnê. Com os membros originais, Bobby Elliott e Tony Hicks , o grupo iniciará sua nova série de shows no dia 16 de setembro na europa no Blackbum até sua última apresentação em 9 de novembro no London Palladium .

Os fãs poderão esperar os grandes sucessos do grupo, inlcuindo Long Cool Woman (In a Black Dress), The Air That I Breathe, He Ain't Heavy, He's My Brother e Bus Stop .