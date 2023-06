Foto: Amazon Music Amazon Music lança 'Cupido' de MC Ryan SP, MC Don Juan e MC IG





O Amazon Music lançou nesta quarta-feira (14) o Amazon Original com a música Cupido , com MC Don Juan, MC Ryan SP e MC IG . A canção inédita é exclusiva do serviço de streaming de música no Brasil e faz parte de sua submarca BRABA , dedicada aos gêneros funk, trap e rap , que possui playlists, documentários, músicas originais e transmissões ao vivo .

Outra novidade para os fãs é o clipe inédito da canção Novo Balanço , sucesso recente de Veigh , e que ocupou o segundo lugar de faixas de hip hop mais pedidas via Alexa , inteligência artificial da Amazon , entre os dias 2 e 8 de junho . O videoclipe faz parte do programa Ecoando do Amazon Music , que apoia artistas em ascensão.





Na noite desta terça-feira (13) o Amazon Music realizou a Festa BRABA , com performances de MC Caverinha, Veigh, MC Don Juan, MC IG e MC Mari . Os

fãs puderam acompanhar o evento ao vivo pelo canal do Amazon Music na Twitch .

A canção Cartão Black , de MC Caverinha , ocupou o 1º lugar do ranking de faixas hip hop mais pedidas no Amazon Music via Alexa , no Brasil, também entre 2 e 8 de junho .

“Eu fico muito emocionado em saber que a minha música foi a mais pedida. Eu fiz essa música para inspirar a molecada que está começando”, afirmou MC Caverinha .

Confira: