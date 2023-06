Foto: Sony Music Alejandro Sanz assina contrato com a Sony Music

Alejandro Sanz , o artista espanhol mais premiado e um dos mais admirados internacionalmente, assinou nesta quarta-feira (4) um novo contrato com a Sony Music Entertainment . O cantor e compositor tirou uma pausa de sua turnê Sanz Ao Vivo para finalizar o acordo histórico com sua nova gravadora.

Durante a assinatura, Alejandro Sanz compartilhou sua alegria em sua primeira visita à sua nova casa: "Estou muito feliz em me juntar à família Sony Music, um lugar onde tenho muitos amigos que compartilham o amor pela música. Estou confiante de que juntos nos divertiremos fazendo o que mais amamos", disse o artista de 54 anos .





Afo Verde , presidente e CEO da Sony Music Latin·Iberia , também expressou sua felicidade sobre esse sonho compartilhado e o novo capítulo na carreira de Sanz: "Temos a honra e a empolgação de receber Alejandro na Sony Music, e realmente esperamos que esta seja uma fase muito feliz em sua vida. Será, sem dúvida, um privilégio para todos nós trabalharmos com um artista tão maravilhoso, não apenas por sua excelência profissional, mas também por suas qualidades humanas."

Verde também acrescentou uma mensagem calorosa ao artista: " Querido Ale, obrigado por sua confiança. Agradeço a você e à sua incrível equipe: Iñigo Zabala, Alex Mizrahi e Octavio Padilla. Bem-vindo à sua casa. De todo o coração. Isso é apenas o começo..."

Já José María Barbat , presidente da Sony Music Iberia , expressou sua empolgação e o porquê da animação com a assinatura de Alejandro Sanz : "Naturalmente,

porque ele é um dos artistas latinos de origem espanhola mais talentosos que se pode imaginar. Mas também, por causa de seu ponto vista pessoal. Tive o privilégio excepcional de testemunhar sua carreira. Vi de perto seus relacionamentos com Niña Pastori, Malú e Dani Martín. Testemunhei sua colaboração com Alicia Keys e sua contribuição para o fenômeno Rosalía, quando foi nomeado Pessoa do Ano no Grammy... e isso o torna ainda maior aos meus olhos, pois me permite saber que Alejandro não é apenas um talento imenso, mas também uma pessoa maravilhosa. Para mim e para todos nós que iremos trabalhar com ele, é uma grande honra recebê-lo na Casa do Artista, em sua casa, Alejandro Sanz."

Segundo a gravadora, "Neste novo capítulo da carreira de Alejandro Sanz, a Sony Music continuará a desenvolver o legado e a projeção internacional de um artista incomparável"

Desde sua estreia em 1991 com Viviendo Deprisa até seu último álbum de estúdio SANZ , lançado em dezembro de 2021 e indicado a Álbum do Ano no Grammy Latino 2022 , Alejandro Sanz se estabeleceu como um dos artistas mais famosos e influentes do mundo. Com mais de 25 milhões de discos vendidos , todos os seus álbuns conquistaram múltiplas certificações de Platina na Espanha, América Latina

e Estados Unidos .

Com este novo acordo, Alejandro Sanz encerra um período de 11 anos de parceria com a sua antiga gravadora, Universal Music .