Foto: Divulgacao Tendência no Tiktok, música com versão acelerada embala as dancinhas de Matheus Melo

Matheus Melo é um dos influenciadores que se renderam à versão acelerada das músicas para embalar suas dancinhas e vídeos de humor no TikTok . O integrante do Complexo dos Crias explica o motivo de ter adotado a tendência.

“Conforme as canções vão sendo lançadas e viralizadas nas redes sociais, a galera criativa faz uma versão speed-up e a gente só acrescenta com as coreografias para trazer mais diversão. Parece que cai mais no gosto do público assim” , analisa.





Acelerar músicas não é novidade, no entanto é a atual tendência queridinha da Geração Z . Ultimamente, o TikTok parece ter estendido a técnica para novos gêneros, como o hip hop, pop e o funk . Com uma série de sons virais, acelerar canções lentas e tristes parecem estar dando origem a uma nova era neste formato digital.



Na observação de Matheus Melo, as faixas aceleradas são a fórmula perfeita para os usuários que estão simplesmente procurando um som que combine vídeos de algum momento entre amigos, baladas, viagens e até mesmo quem quer fazer o famoso “arrume-se comigo” , no qual o criador de conteúdo vai montando seu look do dia junto com seus seguidores.

“Acelerar uma música apaga todos os momentos que um ouvinte normalmente usaria para analisar o significado da música ou seus pensamentos sobre ela” , diz Melo , hoje com mais de 2 milhões de seguidores no Tiktok .

Ele também destaca que a tendência parece beneficiar os artistas: “Acredito que as músicas de muitos artistas que ainda são anônimos podem ser apresentadas para outras pessoas. Afinal, mais usuários estão usando a versão acelerada para divulgar seus conteúdos do que a original”, completa.