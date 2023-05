Foto: Reprodução / Instagram / @ringostarr Ringo Starr volta a estrada em 2023 com novos shows pelos EUA





O ex-beatle Ringo Starr anunciou na última semana, através de uma coletiva de imprensa internacional a qual este colunista participou, seus planos para a nova turnê de 2023 .

Ringo Starr e His All Starr Band , que contará com Steve Lukather (guitarrista e vocalista do Toto ), Colin Hay (ex-membro do Men At Work ), Edgar Winter, Warren Ham, Hamish Stuart e Gregg Bissonette , estará em turnê no outono americano .





“Bem, eu adoro tocar. Eu amo o público” , disse Ringo em entrevista com Pollstar . “Este é um fato conhecido. Eu amo o público, eles me amam. Nós nos divertimos em turnê. É disso que se trata. Eu tenho muita alegria. Recebo muita alegria e adoro fazer isso… e estarei trazendo muita paz e amor em sua cidade em breve, maio, junho, me procure!”.

Os novos shows de Ringo Starr incluem datas em Ontário (CA), Tucson (AZ), Albuquerque (NM), Thackerville (OK), entre outras que serão anuciadas em breve.

Ainda não há previsão de shows pelo Brasil .