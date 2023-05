Carlinhos Brown revisita sua trajetória no livro "Meia-lua Inteira"

Foto: Divulgacao Carlinhos Brown lança a inédita biografia "Meia-lua Inteira"

O cantor, compositor e instrumentista Carlinhos Brown está lançando pela Editora Record , a inédita biografia Meia-lua Inteira que apresenta as histórias e memórias do artista. A publicação é resultado de mais de trinta horas de gravação de conversas, centenas de mensagens e quase cinquenta entrevistas de amigos e familiares .

Meia-Lua Inteira, que conta conta também com um encarte de fotos marcantes da trajetória artística de Brown, é assinada por Julius Wiedemann e tem produção executiva de Andrea Mota .

Nascido e crescido em Candeal , bairro periférico de Salvador (BA) , Antônio Carlos Santos de Freitas foi uma criança curiosa. Nos baldes e encontros musicais de vizinhos se apaixonou por sonoridades que o fizeram aprender música longe das tradicionais escolas e professores. Brown é um otimista nato. As dificuldades do início da vida são lembradas com afeto.

Os relatos dos empregos distantes da música, a fome e as experiências de dormir na rua não têm a carga dramática que lhes é natural, mas são expostos com uma inacreditável leveza.



O Candeal cresce junto com Carlinhos Brown . Conforme a fama, dinheiro e notoriedade chegam, Brown enche o bairro de cultura e educação. Os projetos Candeal Guetho Square (casa dos ensaios do Timbalada ) e Pracatum (centro educacional) viraram referências da capital baiana antes marcado pela pobreza.



A espiritualidade é inseparável da trajetória e do trabalho do artista. Ele busca no Candomblé a conexão com os ancestrais e divindades tão relevantes em sua vida e música. Apesar da resistência do avô materno, o jovem do Candeal mergulhou na cultura e religião afro. O Iorubá está nas letras de Carlinhos e na sua forma de se comunicar com o mundo. É dos terreiros que o músico tira inspiração para seus batuques. Em homenagem aos orixás e com a permissão deles, é que faz suas canções.



Dos bares de Salvador à cadeira no The Voice , o percurso foi longo. O início da carreira teve suas lutas e glórias, mas mesmo as lembranças mais absurdas ganham um tom cômico. Quem vê os shows lotados do artista não imagina que seu início como cantor envolveu histórias com confusão e até ameaça de morte. Brown viveu aprendizados musicais tocando com Djavan , compondo para Caetano e para muitos outros nomes da música brasileira.