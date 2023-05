Foto: Universal Music / Virgin Music Velozes e Furiosos 10: conheça as faixas da trilha sonora original





A Artist Partner Group (APG), em parceria com a Universal Pictures e a Universal Music Group (UMG), divulgou as faixas que farão parte da trilha sonora de Velozes e Furiosos 10 . O álbum tem lançamento marcado para esta sexta-feira (19) pela Virgin Music , coincidindo com a chegada do filme às salas de cinema de todo mundo.

Fast X, nome original da franquia, conta com 21 faixas de um elenco de estrelas, incluindo Youngboy Never Broke Again, Jimin, do BTS, J Balvin, Dermot Kennedy, Kodak Black, Muni Long, Lil Durk, 24kGoldn, Kane Brown, Maria Becerra, NLE Choppa, Bailey Zimmerman, NLE Choppa, Ludmilla e outros.





A lista completa de faixas foi revelada durante uma transmissão ao vivo no Twitch na última semana, apresentada por Kai Cenat, o criador de conteúdo mais assinado da plataforma e Streamer do Ano de 2022 . Cenat também é um dos artistas em destaque na trilha sonora.

Confira a tracklist completa de Fast X Original Motion Picture Soundtrack :

1. The End of The Road Begins (Intro) - Kai Cenat

2. Spinnin' - Lil Durk (feat. EST Gee )

3. Get It - Anti Da Menace, Luh Tyler

4. Won't Back Down - YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy e Bailey Zimmerman

5. Angel Pt. 1 - Kodak Black e NLE Choppa (feat. Jimin do BTS , JVKE e Muni Long )

6. My City - 24kGoldn, Kane Brown e G Herbo

7. Countin' On You - Lil T Jay, Fridayy e Khi Infinite

8. SupaFly - Cootie, BiC Fizzle e Big X Tha Plug

9. Reaper - Babyface Ray, BabyTron e Peezy

10. Steppers - NLE Choppa e Nardo Wick

11. 9 In My Hand (Fast X Remix) - Kordhell & Key Glock

12. Datura - Suicide Boys

13. Furious - BIA

14. Toretto - J Balvin

15. Te Cura - Maria Becerra

16. Sigue La Fiesta - Justin Quiles, Dalex e Santa Fe Klan

17. Gasolina (Safari Riot Remix) - Daddy Yankee (feat. Myke Towers )

18. Vai Sentando - Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & DUKI )

19. Bando (Fast X Remix) - ANNA (feat. MadMan e Gemitaiz )

20. Let's Ride - YG & The Notorious B.I.G feat. Lambo4oe, Ty Dolla Sign e Bone Thugs-N-Harmony

21. Nothing Else Matters - Jessie Murph