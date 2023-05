Foto: Reprodução / Live Nation Live Nation fecha parceria com Heineken para shows internacionais no Brasil





A Live Nation firmou um acordo com a marca de cerveja Heineken , que resultará em ações de publicidade que serão apresentados nos principais eventos programados para arenas e estádios em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.

A produtora é lider no mercado de entretenimento global, responsável por grandes turnês no Brasil , como as de Sandy & Junior, Maroon 5, Metallica , entre outros.





Com a nova parceria, a Heineken pretende fomentar sua presença e incentivar a cultura e grandes espetáculos ao vivo, além de promover ações colaborativas para seus consumidores .

A parceria ocorrerá em 15 shows internacionais a serem realizados pela Live Nation no Brasil em 2023 e 2024 , em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília , com a expectativa de impactar mais de 650 mil pessoas em todos os eventos.

A primeira parceria foi ativada já no início de maio, durante a mais recente turnê mundial da cantora norte-americana Alicia Keys , nos shows realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo .

Além disso, a Heineken também já está confirmada como a cerveja oficial da apresentação da banda norte-americana Foo Fighters , que desembarca no país em setembro .



“Para a Heineken, é uma parceria que faz muito sentido. Temos no nosso DNA o propósito como marca de oferecer experiências inesquecíveis e únicas, e o encontro com a Live Nation Brasil sintoniza totalmente essa visão da empresa

em relação ao incentivo ao entretenimento e à cultura” , explica Guilherme Bailão , diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil.