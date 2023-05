Foto: Tony McGee Anos 1980: vem aí a nova coletânea do Wham!, de George Michael e Andrew Ridgeley





Celebrando 40 anos do Wham! , grupo formado por George Michael e Andrew Ridgeley , a Sony Music anunciou nesta semana o lançamento da coletânea Wham! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven que contará com todos os sucessos do duo britânico ao longo de quatro anos de trajetória. O disco estará disponível nas plataformas digitais no dia 7 de julho .

Iniciando com Young Guns (Go For It) de 1982 e culminando em The Edge Of Heaven de 1986, The Singles apresenta clássicos como WHAM! RAP! (Enjoy What You Do), Bad Boys, Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, Last Christmas, Everything She Wants e I’m Your Man .

George e Andrew lançaram onze singles como Wham! . Incrivelmente, cinco deles (Wake Me Up) Before You Go-Go, Freedom, Last Christmas, I’m Your Man e The Edge Of Heaven) alcançaram o topo das paradas na Grã-Bretanha.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, ( Wake Me Up )Before You Go-Go , Careless Whisper e Everything She Wants foram líderes de sucesso nas paradas: notavelmente, os três eram do mesmo álbum, Make It Big , que vendeu 6 milhões de cópias apenas nos EUA .

Em outros lugares, a dupla liderou as paradas em vários países, incluindo Austrália, Canadá, França, Holanda, Itália, Irlanda, África do Sul e Suíça .

Em 1985, o duo se tornou o primeiro ato pop ocidental a se apresentar na China , onde dois concertos extremamente aclamados quebraram inúmeras barreiras culturais.

Ainda que Careless Whispers tenha sido lançada originalmente com o Wham! , a faixa foi lançada nos EUA como single de George Michael , que já visualizava uma futura e bem sucedida carreira solo que atravessou as décadas seguintes.

Por isso que algumas rádios no Brasil creditam o sucesso tanto ao Wham! quanto a George Michael .



Confira o pré-save de Wham! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven em http://wham.lnk.to/TheSingles .