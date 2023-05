Foto: Divulgacao Turma do Pagode conclui turnê internacional em cinco países europeus





A Turma do Pagode levou a alegria e romantismo do samba e pagode para a Europa . Eles se apresentaram na última quinta-feira (27) em Dublin e na sequência o grupo se apresentou em Paris (28), Zurique (29), Lisboa (30) e concluirá a série de shows no velho continente em Londres , nesta segunda-feira (1º),



O grupo está em divulgação do projeto TDP 20 – Nossa História , trabalho em comemoração aos 20 anos de carreira que já apresentou o sucesso Só Um Pagode, destaque nas plataformas de streaming. O DVD mescla músicas inéditas e grandes sucessos e contou com as participações de Leo Santana, MC Hariel, Taiana França , Marvvila e Raça Negra .





Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo) somam 10 milhões de seguidores nas redes sociais , 4,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify , 2,1 bilhões de visualizações no canal oficial no YouTube e 4,2 bilhões de áudio e streams de vídeo nas plataformas digitais.