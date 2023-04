Foto: Divulgacao Belchior tem sua trajetória revisitada em documentário no Globoplay





A plataforma de streaming Globoplay , do grupo Globo , vai disponibilizar neste domingo (30) o inédito documentário Belchior - Apenas um Coração Selvagem , que celebra a obra de um dos maiores nomes da história da MPB.

Cantor, compositor e poeta nordestino, Belchior é foi eternizado nas vozes de outros grandes artistas de sua geração como Elis Regina e Erasmo Carlos . Agora, o filme que será lançado no dia em que se completa seis anos desde a sua partida, é uma homenagem que traz um autorretrato em que são revisitadas imagens de um grande acervo do lendário artista concedidas à imprensa, ao longo de sua carreira.





A produção audiovisual também contará com apresentações de Belchior em shows, clipes e festivais de música.

Belchior , que nasceu na cidade de Sobral , no Ceará , fala sobre sua origem, as dificuldades do povo nordestino e sua formação musical. O documentário também retrata as principais influências no seu trabalho, que iam desde as canções

do Rei do Baião , Luiz Gonzaga , de Jackson do Pandeiro e do movimento da Tropicália até a banda de rock britânica Beatles . Algumas passagens contam curiosidades sobre sua música, sua arte e sua maneira peculiar de enxergar a vida e o seu trabalho.

“O grande prêmio que eu tenho recebido, ao longo da minha carreira, é a possibilidade de fazer uma arte como eu acho que deve ser feita. Esse é, na verdade, o maior prêmio: o coroamento de todo o vigor e espírito de juventude que um artista possa ter" , disse Belchior em uma de suas entrevistas.

No filme, o cantor fala ainda da nova linguagem e do papel de resistência da música de sua época: “Toda a música da minha geração foi transformadora, de resistência, com uma nova linguagem, que, nos limites da arte, tentou apresentar uma face nova para o Brasil” , destaca o artista em mais um dos arquivos recuperados para o projeto da Globoplay .

Para Camilo Cavalcanti , produtor e co-diretor do filme ao lado de Natália Dias , o processo criativo do documentário foi iniciado ainda quando Belchior estava vivo: "A ideia do documentário surgiu essencialmente de uma paixão minha e da Natália pela obra de Belchior e pela construção de suas letras, de uma maneira muito artesanal. Mergulhamos nesse processo desde 2016, quando o cantor ainda estava vivo, e tínhamos o desejo de encontrar com ele. A ideia era chegar até o artista mostrando que existiam muitas pessoas que reconheciam essa genialidade de sua obra. Quando Belchior faleceu, em 2017, a gente tomou um grande baque. O projeto e as pesquisas já tinham iniciado e a gente sentiu uma responsabilidade ainda maior. Precisávamos mais ainda contar aquela história para o público" , explicou.

Segundo seus criadores, Belchior - Apenas um Coração Selvagem , é uma grande oportunidade para aqueles que conheciam pouco sobre a verdadeira essência do saudoso cantor e compositor.

“O público pode esperar descobrir Belchior. Esse é um filme em primeira pessoa onde ele conta sua história e onde a gente se depara com uma genialidade, uma crueza de como ele lidava com a sua própria carreira, com os questionamentos que ele recebia, com a relação com o público, com a imprensa, com o sucesso, com as decisões que ele tomava. Acredito que antes de qualquer coisa foi uma oportunidade de a gente reapresentá-lo para um público que não conhecia ainda a genialidade do artista e tinha conhecimento apenas de algumas de suas canções”, pontua Camilo. "Ao mesmo tempo em que essa obra é sobre o Belchior, ela também conecta muito intimamente com as pessoas de um modo geral, porque traz um artista inquieto que questiona suas angústias, alegrias, percalços, refletindo também sentimentos inerentes à natureza humana, tudo isso através de sua história e poesia", complementa a diretora Natália Dias .

A produção conta ainda com a participação especial do ator Silvero Pereira, que recita algumas das principais obras de Belchior . “Foi uma honra imensa fazer parte desse projeto. Venho estudando Belchior há alguns anos e essa experiência de recitar as canções foi bem interessante para minha percepção das letras para além do cantar. Conheço a obra dele desde pequeno, ouvia através de meu pai por LP. Sempre fui fã do artista por ser um grande compositor e meu conterrâneo. Me identifico com muitas de suas canções porque acho seu trabalho atemporal no sentido político, afetivo e artístico”, declara.