Foto: Sony Music / RCA Records Doja Cat diz que está ficando "cansada" de tantas críticas





A cantora pop Doja Cat concedeu uma recente entrevista à revista Variety para falar de seu novo álbum que iria contar com influências diretas do rap e do rock , mas que

sentiu a necessidade de mudar a direção dele devido às críticas que tem recebido.

Doja Cat também frisou que se cansou de ouvir opiniões .





“Também concordo com o que todo mundo diz sobre a maioria das minhas rimas de rap serem medianas e cafonas. Eu sei que são. Não estava tentando provar nada pra ninguém, eu só me divirto fazendo música, mas estou ficando cansada de ouvir todo mundo dizer que não posso” , disparou a cantora em sua conta oficial no Twitter .

A estrela pop continuou explicando sobre as mudanças que irá realizar: “O disco todo não está mais calcado no rap, nem no rock falado. O título também não é mais ‘Hellmouth”. Ela também ironizou os pedidos feitos pelo público e afirmou que pretende transformar a obra em uma “fusão country/boêmia experimental conceitual francesa, com a essência do bluegrass (música tradicional norte-americana)“.

O novo disco de Doja Cat , sucessor de Planet Her de 2021, ainda não tem uma data definida para sua estreia.