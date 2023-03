Foto: Divulgacao Rita Ora lança remix de 'You Only Love Me' assinado por Zdot





A cantora Rita Ora lança nesta sexta-feira (31) mais um remix para o sucesso You Only Love Me agora assinado pelo produtor musical Zdot , conhecido por seu trabalho no gênero grime com artistas como Stormzy, Bugzy Malone, entre outros.

O single, que também conta com um visualizer no YouTube , já está disponível nas plataformas digitais pela BMG .







You Only Love Me conta com a participação de Nafe Smallz , um rapper britânico independente conhecido por sua mistura de drill, trap e R&B .

Ele também trabalhou com nomes como M Huncho, Chip e Geko .

Confira: