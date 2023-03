Foto: Warner Music / Atlantic Records Charlie Puth lança 'That's Not How This Works' com Dan + Shay





O cantor e compositor Charlie Puth une forças com a dupla Dan + Shay na inédita faixa That's Not How This Works , que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .

Conhecido por compartilhar vislumbres e insights do processo criativo para os mais de 21 milhões de seguidores no TikTok , anteriormente, Puth deu um gostinho da faixa com vinhetas do curta-metragem com Sabrina Carpenter, lançado no início desta semana, enquanto os fãs especulavam sobre os colaboradores do novo single.





That's Not How This Works , que foi produzido e escrito por Puth e co-escrito com Dan Smyers , apresenta o cantor acompanhado apenas pelo piano e narrando o vaivém de um relacionamento no registro audiovisual da faixa.



A faixa, parte integrante do álbum Charlie de 2022, continua com o ritmo suave ao integrar os vocais emocionantes e harmoniosos da dupla country Dan + Shay .

Confira: