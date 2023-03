Foto: Divulgacao Ícone do reggae, grupo Ponto de Equilíbrio acumula 226 milhões de plays no Spotify





Um dos grandes grupos de reggae no Brasil, o Ponto de Equilíbrio tem obtido uma grande performance no ambiente digital com sua obra musical.

Com 23 anos de carreira , tendo gravado cinco álbuns de estúdio, várias coletâneas , além de ter lançado 2 DVD's em sua trajetória, o grupo alcançou a expressiva marca de 226 milhões de streams somente no Spotify , a plataforma de streaming digital mais popular do mundo.





Em seu álbum de estreia, o Ponto de Equilíbrio alcançou a marca de 100 mil cópias vendidas . Em se tratando de um trabalho independente, é um grande sucesso.

O grupo construiu uma legião de fãs no Brasil e em outros países como Alemanha, Itália, Espanha, Noruega, Portugal, Chile, Argentina e Moçambique .

Identificado por muitos como a principal representante do reggae brasileiro, a banda traz na história músicas gravadas com Don Carlos, The Congos, Groundation e Alborosie , ícones do reggae internacional.

Entre os artistas nacionais, a banda coleciona participações com nomes de peso além de Ivete Sangalo como Emicida, Marcelo D2, Gabriel Pensador, Rael, Rincon Sapiência , entre outros.