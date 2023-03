Foto: Divulgacao Bruno e Barretto mergulham no romantismo de 'Acabou a Liga'





A dupla Bruno e Barretto lança nesta sexta-feira (24) a inédita faixa Acabou a Liga , onde os artistas mergulham no romantismo ao discutir o fim abrupto de um relacionamento. O single ganhou umclipe oficial gravado na Argentina já disponível no YouTube .

O primeiro dia de Acabou a Liga nas rádios já rendeu aos sertanejos o topo do ranking, com quase o dobro das execuções do segundo colocado, segundo monitoramento divulgado pela Crowley Broadcasting .





O single fala como vai ser a vida sem a pessoa amada. O questionamento nos versos vai fazer muita gente se identificar com a situação: “E aí, como é que faz pra gente dar ‘tchau’? Vai ser beijo no rosto, aperto de mão ou vira as costas e sai normal? E aí, o que eu faço com minha liberdade? Você vai me bloquear, ficar com outra pessoa e eu enfio onde essa saudade?” , diz o refrão.

Bruno e Barretto escolheram as ruínas históricas de San Ignacio , em Misiones , que é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO , para ser cenário nesse roteiro apaixonado da nova música, que tem direção de Jacqes Junior da produtora Sete4 .

“Gostamos de entregar um conteúdo especial pros nossos fãs, então, os clipes de BeB sempre contam com uma dedicação nossa também na parte visual” , conta Barretto .