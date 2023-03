Foto: Divulgacao Ediane Crawford sobre as Spice Girls: "Elas têm grande importância na indústria musical"





As Spice Girls , um dos maiores grupos da história do pop, lançaram na última semana, um vídeo alternativo do sucesso Stop , do álbum Spiceworld , que completa 25 anos em 2023. O quinteto, formado por Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Haliiwell e Victoria Beckham , foi um sucesso nos anos 1990 e mudou a vida de muitas mulheres na época.

Observando a proeminência do maior grupo feminino da história , e contando com mais de 220 mil seguidores nas redes sociais, trazendo a discussão sobre o empoderamento feminino na internet, a influenciadora brasileira, Ediane Crawford que reside nos EUA, e atua no mercado de influência, autoestima das mulheres, fashionismo e beleza , comenta sobre a importância que a girlband tem para o cenário do pop.





“O grupo não era apenas composto por músicas chiclete. Elas têm uma grande importância na discussão do papel da mulher na indústria musical. Wannabe, por exemplo, teve até relação com a política do Reino Unido nos 90” , inicia Ediane .

Wannabe foi o primeiro single lançado pelas Spice Girls e tornou-se um fenômeno mundial. O sucesso foi tanto que o momento chegou a ser intitulado de Spicemania .

Mesmo com infância simples, Ediane , desde de pequena, tem paixão por tudo que se refere ao glamour . De personalidade forte e persistente, a influenciadora faz referência ao estilo do grupo, que alcançou o mainstream há mais de três décadas.

“Trabalho com beleza e na indústria fashion e as referências são muitas. A moda sempre retorna. Vemos muito dos 90 no que vestimos hoje. As mulheres devem vestir e ser quem são”, diz ela, que também é sucesso no nicho de imóveis.

Desde o começo, elas mostravam opiniões e não seguiam o que os empresários ditavam para elas: “Era algo bem diferente do que acontecia, pois a indústria musical era muito machista na época. Ainda lutamos para que as mulheres alcancem os mais variados espaços” , completa a influencer.

O grupo dizia que a canção wannabe apresentava melhor a personalidade delas e traziam o tema girlpower . Ediane, que apoia causas femininas e entende a importância da união das mulheres: “As mulheres precisam se unir cada vez mais dentro de todas as áreas. Nós buscamos igualdade, mas para isso precisamos ser mais unidas” , emenda Ediane .

Wannabe , que vendeu mais de 7 milhões de cópias em todo o mundo em 1997 e sem manteve no topo da Billboard por quatro semanas , trazia o tema da não competição entre mulheres, sororidade e amizade. Elas diziam ali que se alguém quiser namorar com alguma delas, seria preciso se dar bem com as amigas e ainda respeitar o passado de cada uma. Isso foi muito importante na indústria musical do pop, que tendiam a colocar as mulheres como rivais.

“Nunca podia ser duas divas pop, implantaram, assim como fazem,a competição entre mulheres e elas chegaram para dizer que "não, nós podemos ser todas amigas e vamos nos dar bem. Mudaram a forma de pensar dentro do mercado", finaliza Ediane Crawford .