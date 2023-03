Foto: Gabriela Miranda Bloco do Caos se une a Denise D'Paula em 'Poesia num Papel de Pão'





O Bloco do Caos apresenta mais um capítulo do projeto Na Trilha do Bloco com Elas , que visa enaltecer mulheres que se destacam no cenário musical do gênero. Parte do EP e DVD , intitulado Poesia num Papel de Pão , já está disponível em todas as plataformas digitais.

Denise D'Paula mostra seu talento neste trabalho como lenda do reggae e ativista do movimento negro e do empoderamento feminino . Composta por Alê Cazarotto e Renato Frei – integrantes da banda –, que também assinam sua produção, Poesia num Papel de Pão mistura rap, soul e reggae , batendo de frente e deixando claro a que veio.

“A linha é reta na revolução” , canta Denise no refrão. “A mensagem é de mudança através da luta e da arte. Como a arte, a música, pode incitar as pessoas a realizarem a transformação. Música política na letra e agradável no arranjo que segue a linha acústica do projeto”, complementa Renato Frei.

O projeto conta com cinco singles inéditos em áudio e vídeo, todos com participações femininas. As mulheres escolhidas são nomes que despontam na cena do reggae nacional. O novo single, traz uma das vozes mais potentes e conhecidas do nosso reggae.

Denise D’Paula ficou nacionalmente conhecida pelo hit Sentimento Bom , interpretada por ela quando ainda era vocalista da banda Filosofia Reggae , importante banda no cenário do reggae brasileiro.

Confira: